НАСА откри уникален вид планета, предсказана от Айнщайн
През 1936 г. той успява да изчисли до каква степен гравитацията може да огъне звездната светлина
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През 1936 г. той успява да изчисли до каква степен гравитацията може да огъне звездната светлина
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