10 мита за Айнщайн. Тормозил ли е жените

Българин е професорът, с когото свирят на цигулки

Името Алберт Айнщайн е синоним за гений. Но въпреки че постиженията му във физиката са неоспорими, у дома той е показвал доста по-различно лице. Към най-близките си хора той е бил доста суров. А към околните - много взискателен. Това поведение обаче било оправдавано и от семейството му, и от обществото, тъй като било ясно, че Айнщайн ще е сред най-великите умове. Много от неговите фрази звучат актуално и днес. Най-популярните са: Само вселената и човешката глупост са безкрайни, като за първото не съм сигурен. Никога не мисля за бъдещето - то винаги идва само. Бог не си играе на зарове с вселената. Той е изтънчен, но не и злонамерен.

На 18 април 1955 г. големият учен умира от аневризма на коремната аорта. Той оставя зад себе си безценно наследство. Превръща се в икона на XX век. Успял да избяга от ударите на нацистка Германия, Айнщайн въвежда съвсем нов модел и разбиране за физиката. Дарбата му провокира интереса на хиляди хора и учени по целия свят.

Имал ли е двойки в училище?

Този мит започва още докато Айнщайн все още е бил жив и дори се появява отпечатан в един от броевете на списание "RipleyТs Believe It Or Not". Там пише, че най-големият математик се е провалял по този предмет в училище. Разбира се, в това заглавие има поне две неточности - нито Айнщайн е имал слаби оценки, нито е математик. Истината е, че той толкова бързо е напредвал по математика в училище, че дори по някое време е мислил да става математик.

Твърди се, че Айнщайн много се е забавлявал с тази статия и често я цитирал пред приятели. Тогава разказвал детски спомени как на 12 години започнал сам да учи алгебра и геометрия, като родителите му купували учеблини. За едно лято изучил и двата предмета, като същевременно намерил свой начин за доказване на Питагоровата теорема. На 12 огдини вече свободно решавал диференциални и интегрални ураврения.

Най-вероятно митът тръгва благодарение на факта, че докато учи, Айнщайн убеждава директора да смени скалата на оценяване, като най-високата оценка да е 1, а не 6. Така в последната си година - през 1896-а, той внезапно става абсолютен двойкаджия.

Не е можел да говори

Айнщайн се е отличавал по математика, но доста зле се справял с езиците. Затова и първоначално е отхвърлен от Федералната политехническа академия - заради лоши оценки по предметите, които не са свързани с науката. Той е имал проблеми още от малък, не е започнал да говори до 4-годишна възраст. Доктори дори измислили спорен термин - "синдром на Айнщайн", за да опишат състоянието на изключително умни хора, чиято реч се забавя.

Това обаче може значително да му е помогнало да мисли в образи, а не в думи, което е подобно на начина на мислене на глухите хора. Този навик да мисли в картини до голяма степен е и начинът, по който за първи път му идва идеята за специалната и общата относителност - правейки си "мисловни експерименти".

Колкото по-голяма става славата ми, толкова повече оглупявам, което, разбира се, е общовалидно правило, заключава Айнщайн.

Тормозил ли е жените

Едни от най-мъдрите мисли на Айнщайн са изказани по повод отношенията между двата пола. Според него жените винаги се тревожат, за нещата, които мъжете забравят. От своя страна, мъжете винаги се тревожат за нещата, които жените не забравят.

Това, че позвана психиката на жените доста му е помагало в живота. Но и често е навличало гнева на нежния пол. Първата му жена разказва как той й задал странни правила - да сервира поне три блюда дневно, за да спре да говори и да не очаква интимност от него. Въпреки това обаче той е бил популярен сред дамите. Както пише в писмата си, рояк от негови приятелки го заливат постоянно с писма, пропити с "излишни" чувства. Писмото е до братовчедка му Елза, с която толкова добре се разбирал, че тя му става жена през 1919. Двамата имали връзка още по време на първия му брак.

Как получава Нобел

Когато Айнщайн завършил колежа, той не успял да си намери работа в академичните среди, както и да влезе в нито една докторска програма. Вместо това започва работа като патентен служител в швейцарското патентно ведомство. В свободното си време започва да пише разработките си. Малко известно е, че това става с помощта на съпругата му Милева Марич, която проверявала работата му. Тя била физик и малко по-напреднала от него в математиката. Така той написва четири труда, които променят Физиката. В тях доказва, че светлината действа като частица и вълна едновременно, а не само като вълна, съществуването на атоми и молекули, илюстрира теорията на относителността и очертава връзката между материя и енергия. Получава световна известност, то губи брака си. Успява да накара съпругата си да се съгласи да се разведат като й предложил парите, които ще получи, когато през спечели Нобеловата награда. Дава й ги обаче чак през 1921 г.

Кой е най-красивият ум на планетата

Векове наред англичани и германци спорят кой е най-големият ум на планетата. Дали това е английският физик и математик сър Исак Нютон, най-известен със своя закон за гравитацията, направил научна революция през 17 век. Или роденият в Германия гений Алберт Айнщайн, най-известен със своята формула за еквивалентност E = mc2, която и досега си остава най-извеството уравнение в света. И докато за талант на всички времена е всепризнат Леонардо да Винчи, а "Фауст" короняса Гьоте за най-великия писател, наречен от Айнщайн като "последният човек в света, който знае всичко", спорът в науката за номер едно продължава. Както и опитите да се омаловажат заслугите им. В последно време те идват главно от Индия. Най-агресивни са Индийските, които твърдят, че откритията принадлежат на древните индуси. Индийците са доста ревниви по отношение на редица открития. Те твърдят, че историята на хиндуисткия бог Ганеша, чиято глава на слона е прикрепена към човешко тяло, слага началото на козметичната хирургия. А обявяването на кравата за свещено животно е заради научната й значимост - единственото животно, което едновременно вдишва и издишва кислород.

Има ли по- бързо от светлината

Факт е, че Айнщайн сваля от трона Нютон, за когото времето и пространството били различни и константни величини, непроменливи измерения, в които се движи материята. Историята с ябълката се разказва като легенда, но отива в историята заради Айнщайн. Той успява да докаже, че времето, пространството и материята са свързани помежду си, и че наличието на материя променя пространството и времето, т.е. изкривява ги. Така Айнщайн опровергава теорията на Исак Нютон за гравитацията, в която единственото неоспоримо нещо остава само скоростта на светлината, движеща се с 299 792 458 метра в секунда. По-бързо от нея не може и не трябва да е в състояние нищо друго да се движи. Но вече и това изглежда под въпрос. Учени вече успяха да накарат 16 111 неутрини да преодолеят с по-голяма от максимално разрешената скорост разстоянието от изследователския център в Церн, Швейцария до подземната лаборатория Гран Сасо в Италия. Срива ли това теорията на Айнщайн и трябва ли да бъде пренаписана физиката? Дори и това да се случи, нищо няма да се промени за обикновените хора. Дори Айнщайн да се е лъгал, изкривяването на времето и пространството не касае никого в ежедневието ни.

Защо е ходил бос

На младини забелязах, че големият пръст на крака рано или късно прави дупка на чорапа. Затова спрях да ги нося. Това казва Айщайн в края на живота си. Оттам тръгва и митът защо той не е обичал да носи чорапи.

Твърди се, че в писмо до втората му съпруга Елза той за първи път е признал, че "се е отървал от носенето на чорапи" в университета в Оксфорд. Причината била прозаична, в общежитието имало толкова лош дъх на мръсни чорапи, че Айнщайн се зарекъл никога да не ги обува.

Тази версия обаче малко издиша, защото световноизвестният гений е известен и със занемарения си външен вид. Разбира се, по-голямо внимание привлича разрошената му коса, отколкото краката.

Кой открадна мозъка

Твърди се, че Айнщайн може да е ускорил смъртта си. Той умира от спукване на кръвоносен съд. Според сайта на Американския музей по естествена история лекари му предложили операция, но Айнщайн отказал с думите: Безвкусно е живота да се удължава изкуствено.

Малко преди да умре, той предупредил семейството си, че не иска да бъде изучаван след като си отиде. Заръката му обаче остава неизпълнена. След като умира в болницата в Принстън, там настава истински хаос. Много медии и почитатели се скупчват в лечебното заведение. В суматохата лекарят, който извършва аутопсията, решава да открадне мозъка на Айнщайн и го прибира в дома си. Името му е Томас Харви. Той бил убеден, че мозъкът на Айнщайн трябва да бъде изследван, защото при всяко положение в него се крие някаква тайна и съществена разлика с мозъците на обикновените хора. Впоследствие синът на починалия велик физик дава своята благословия на Харви. В своя статия той твърди, че изглежда различно от средностатистическия мозък и следователно функционира по различен начин. По-късни изследвания обаче опровергават тази теория.

Чарли Чаплин, който бил близък приятел на Алберт Айнщайн, веднъж му казал: Хората ме аплодират, защото всеки от тях ме разбира, а теб те аплодират, защото никой не те разбира.

Последните мигове

В последния си ден Айнщайн е зает да пише реч за телевизионно участие, но в този миг преживява аневризма на аортата, както споменахме по-горе. Това му се случва за втори път. Първият път - през 1948 г., той е опериран и се възстановява от болестта. В някои медицински журнали се твърди, че освен аневризма, Айнщайн, който бил "силно сексуален тип", е страдал и от сифилис.

В тялото или мозъка му обаче при аутопсията, последвала смъртта му, не са открити доказателства за това.

Някои медици правят догадки, че може би ученият е починал вследствие на факта, че цял живот здраво е пушил, а пушенето може да предизвика самата аневризма.

Българската следа

До всеки бляскав ум на планетата има талантлив българин. Това е перефразата на известната мисъл за успешните богаташи, но с пълна сила важи за Айщайн. Проф. Рашко Зайков е сред най-близкото му обкръжение в Берлин. През деня са заедно в "Кулата на Айнщайн", в едно от предградията на Берлин, а вечер обсъждат взаимните си трудове по теорията на квантовата физика и свирят на цигулки. Като отплата за помощта, гениалният физик помага на Зайков да стане първия българин, стидентиант на Хумболтовата фондация. По-късно, вече като преподавател в Истанбул, Зайков праща трудовете си на Айнщайн, който го окуражава.

Ако по време на войната Зайков не беше привлечен като мозък за военните заводи "Фау", съдбата му щеше да е лазлично. Но, уви, социализмът идва, Зайков е анатемосан. Опитите да го върнат в университета по физика са краткосрочни и скандални. Любимият българин на Айнщайн преподава до смъртта си в гимнания в Благоевград, а след това никой не се интересува от архива му.