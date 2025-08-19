САЩ взеха ключово решение за визите за българи

Според силата на ново решение, от 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю за виза В1 и В2.

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца — те могат да подадат документи по пощата, при условие че:

Повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;

Навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

Кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

Нямат отказана виза и отговарят на условията.

Дори всички условия обачи да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.

