Звезда на Джипси Кингс предизвика експлозия от стил и ритъм на яхта в Несебър

В един бляскав летен ден френско-испанският артист и вокалист на Gipsy Kings Чико Кастильо се присъедини към премиум парти на яхта, организирано от холивудския продуцент и ководещ на предаването „В седмицата с Нина и Зий“ – Зий Ребело.

Известен с характерния си глас и със световния хит „Alabina“, Чико внесе допълнителна енергия и харизма на събитието.

Купонът се проведе в изискана атмосфера с шампанско, морски дарове и слънчево настроение. На борда бяха още Йонка Максимова, конен състезател и собственик на конна база „Макс“ в Нова Загора, носителките на титлата Мисис България Галина Недялкова и Оксана Желяпова, собственичката на конкурса "Мис България" Ирина Папазова, адвокат Силвия Желева, както и Деница Колева, вице Мис Созопол. Сред тях бе и чаровната Нина Хамилтън, която освен юрист, заедно със Зий е лице на популярното предаване по България 24 тв.

Всички заедно споделиха един незабравим ден, в който луксът, вълните и красивите жени се сляха в празнична картина, достойна за филмов кадър.

