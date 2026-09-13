Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е
Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
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Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
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Инцидентът е станал на най-скъпата и луксозна марина на Халкидики
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