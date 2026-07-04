Всички гледат: Как Путин си прибира яхтата от Европа

Луксозна суперяхта на стойност около 117 милиона евро, за която се твърди, че е свързана с руския президент Владимир Путин, е напуснала европейски води и се насочва към северното руско пристанище Мурманск. Според публикация на The Telegraph причината е опасението от нови украински атаки с дронове срещу руски стратегически обекти, цитира NOVA.

82-метровата яхта Graceful, която след наложените санкции е преименувана на „Косатка“, е била заснета с мрежи против дронове, покриващи голяма част от палубата ѝ. Плавателният съд е ескортиран от два руски военни кораба – разрушителя „Североморск“ и спасително-патрулния кораб „Воевода“, докато преминава през северните води край Норвегия. По информация на изданието конвоят е наблюдаван и от кораби на НАТО.

Според документи на американските власти Путин неведнъж е използвал яхтата за официални и лични пътувания. Сред тях е плаване в Черно море през 2021 г. заедно с беларуския президент Александър Лукашенко. Луксозният кораб разполага с басейни със сладка и солена вода, хеликоптерна площадка, фитнес център и защитени правителствени комуникационни системи.

Малко преди началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. яхтата беше изведена от корабостроителницата Blohm+Voss в Хамбург и преместена в руския анклав Калининград. По-късно Съединените щати я включиха в списъка със санкционирани активи.

След години, в които плавателният съд не беше засичан публично, той отново се появи, като за кратко активира автоматичната си система за идентификация при преминаването през Датските проливи. Малко след това сигналът беше изключен.

Военни експерти смятат, че преместването е пряко свързано със засилените украински атаки срещу руски военноморски бази. Само преди дни украински дронове удариха стратегическата база в Кронщад край Санкт Петербург и повредиха военния кораб „Бойкий“, което показа, че дори обекти далеч от фронтовата линия не са недосегаеми.

Според британския военен анализатор Джон Форман Кремъл не желае да поема никакви рискове с ценните си активи и ги изтегля към по-защитени райони. Военноморският експерт Ема Солсбъри също коментира, че силният военен ескорт показва колко сериозни са опасенията на Москва както от украински атаки, така и от евентуални действия срещу яхтата.

Появата на Graceful идва на фона на засиления международен контрол върху руския т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на петрол въпреки наложените санкции. Само преди дни Великобритания задържа санкциониран руски кораб, а десетки други продължават да преминават през европейски води под засилено наблюдение.

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