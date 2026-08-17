Сто учители получиха по $9161 на човек. Мая Кристин им дари милион

Сто учители от училищен район в Калифорния получиха изненадващ чек за 9161,70 долара всеки, след като местна жителка дари общо 1 милион долара в знак на протест срещу неравенството във финансирането на държавните училища.

Учителите от Ross Valley School District в окръг Марин били извикани на среща на 13 август, без да знаят какъв е поводът. Когато се събрали в залата, местната жителка Мая Кристин станала и помолила директорите да раздадат на всеки преподавател плик.

В него имало чек за 9161,70 долара.

Кристин обяснила, че е решила лично да подкрепи учителите, след като научила за сериозните проблеми с финансирането на училищата в района. Макар окръг Марин да е сред най-богатите в САЩ, Ross Valley School District е сред последните 4% в Калифорния по финансиране, а учителите там са най-нископлатените в окръга.

„Исках да направя нещо за тази несправедливост“, казала Кристин.

Според местния училищен ръководител една от причините е спецификата на данъчната система в Калифорния. В района стойността на имотите е много висока, но данъчната им оценка остава сравнително ниска, което ограничава приходите за училищата.

За преподавателите дарението дошло като истински шок.

„Това променя живота“, споделила учителката Сидни Дийн.

Друга преподавателка, Амбър Бънел-Уайлд, признала, че никога не е получавала толкова красив подарък от човек, когото дори не познава и чието дете не е преподавала.

Учителката Ана Шнел разказала, че има три деца и често семейството ѝ трябва да се отказва от различни занимания заради ограничения бюджет.

„С тези пари има неща, на които мога да кажа „да“, а преди не можехме винаги да си ги позволим“, споделила тя.

След като отворили пликовете, учителите избухнали в аплодисменти и се наредили, за да благодарят лично на дарителката.

Кристин обаче не смята, че историята трябва да приключи с нейния милион. Тя се надява жестът ѝ да вдъхнови и други жители на богатия окръг да подкрепят държавното образование – било чрез директни дарения, фондации или чрез действия за промяна на политиките за финансиране.