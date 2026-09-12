Сто учители получиха по $9161 на човек. Мая Кристин им дари милион
Неочакваният подарък дойде от жителка на Калифорния
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Неочакваният подарък дойде от жителка на Калифорния
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Телевизионните водещи и сами млади предприемачи, Евелина Павлова и Кирил Христов с помощта на продуцентите Георги Руков и актьора Стефан Щерев, създав...