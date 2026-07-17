Честността още съществува: Жена от Раковски върна портфейл със 7000 евро

История, която връща вярата в доброто. Жена от Раковски намери портфейл със 7000 евро, лични документи и други ценни вещи, но вместо да задържи парите, направи всичко възможно, за да открие собственика. Само няколко часа по-късно изгубеният портфейл вече беше върнат на неговия притежател.

Йорданка Генчева разказва, че открила портфейла съвсем случайно в тоалетна на пазара в Раковски, предава bTV.

„Влизам в третата кабинка и гледам долу черен портфейл. Взимам го, влизам в моята стаичка, гледам вътре сумата и документите – много документи“, спомня си тя.

Започнала сама да издирва собственика

Първоначално жената се опитала да се свърже с работодателя си, но тъй като не успяла, решила сама да намери човека, изгубил портфейла.

Докато преглеждала документите, попаднала на адрес в село Калояново, който ѝ се сторил познат.

„Най-случайно попаднах на адреса, където моята зълва Радка Катарска е омъжена“, разказва Генчева.

С помощта на свои близки тя успяла да се свърже със семейството, свързано с адреса, и така следите отвели до истинския собственик.

Оказало се, че той живее в Германия и е бил в България на гости или почивка.

Портфейлът вече бил обявен за издирване

Междувременно мъжът вече бил подал сигнал в полицията за изгубения портфейл.

Предаването му станало в Районното управление в Раковски, където собственикът, който не говорел добре български, бил придружен от преводач.

„Дадох му портфейла. Много доволен беше човекът“, казва Йорданка.

„Имам кредити, но тези пари не са мои“

Жената признава, че самата тя има финансови затруднения, но никога не е помислила да задържи намерените 7000 евро.

„Аз имам кредити. Нямах изобщо намерение да не ги върна тези пари. Аз не ги искам.“

Според нея чуждите пари никога не могат да бъдат решение на личните проблеми.

„Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз, като ги намеря, ще ги присвоя. Не мога да го направя. Невъзможно.“

Отличена от полицията

За достойната си постъпка Йорданка Генчева получила грамота от полицията. След като историята станала известна, получила и подкрепата на своите близки.

„Сестра ми каза: „Гордея се с теб. Ако бяха живи мама и татко, щяха да се гордеят с теб.“

Самата тя вярва, че честността винаги се отплаща. „Каквото и да намерите, недейте да бъдете алчни. Този горе гледа. Рано или късно си го връща. Дайте каквото е нужно“, призовава жената.