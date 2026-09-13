Шокираща находка край Пловдив: Откриха тялото на новородено в депо за отпадъци
Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
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Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
Йораднка Генчева намерила изгубения портфейл на пазара, а часове по-късно той вече бил в ръцете на собственика
Преди дни Добрев обясни, че иска да даде път на младите
Сделките му с дървесина, кожи, вълна и лой осигурили хиляди жълтици за освободителните борби
Едно от тях писало като Раковски и си подобрило краснописа
Улиците вече са разчистени
Има много паднали дървета
Леярният цех ще бъде в сграда, ползвана в миналото за лющене на ориз
Вчера едни политици обаче си позволиха да държат политически речи и да сеят разделение, написа Трифонов
От седмици в полицейски управления в Пловдив са викани хора с искане да подпишат предупредителни протоколи срещу търговията с гласове
Желанията им са децата да бъдат тествани само при положителен ученик
Изложба в Регионалния исторически музей в Пловдив е посветена на 200-годишнината от рождението на революционера
Илияна Йотова почете 200-годишнината от рождението на националния герой
Историята на неизвестен ръкопис, открит от колекционер при търговец на антикварни книги
Първо религията, след това политиката, категорични са вярващите
Кандидатът за народен представител Младен Шишков откри предизборната си кампания
Можем да направим компромис с всичко друго, но не и с празника, твърди местен жител
Сменете датата на вота, зоват католиците
За броени часове служители на полицията в Раковски разкриха случая
Това е 104-ият обект на веригата в България и 8-мият в района нa община Пловдив