Добрев излиза, Гаджев влиза

Народните представители гласуваха оставката на Делян Добрев, след като той подаде заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-рия парламент, предава bTV.

От регистрирани 192-ма депутати - 187 бяха "за", четирима "против" (трима от ГЕРБ-СДС и един от ПП), а един се въздържа.

Документът беше входиран в деловодството на Народното събрание на 22 юни.

Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски.

На негово място ще влезе дългогодишния депутат от ГЕРБ Христо Гаджев.

Преди дни Добрев обясни, че иска да даде път на младите.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Бойко Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, коментира Добрев на среща с младежката структура на партията в Раковски.

„Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим място на младите, на тези хора, които са зад мен. Дадох им пример, че от първия кабинет „Борисов“ сме само аз и Горанов“, каза още той.

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