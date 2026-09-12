Добрев излиза, Гаджев влиза
Преди дни Добрев обясни, че иска да даде път на младите
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Преди дни Добрев обясни, че иска да даде път на младите
Българската част от инвестицията ще е през европейски нисколихвени заеми
Известен политик обяви с кои партии няма да управлява ГЕРБ след изборите
Говори Христо Гаджев
Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев
София. Христо Гаджев положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ. Това стана в началото на днешното парламентарно заседание. Той става...