Човек от ГЕРБ с подробности за заводите на Райнметал у нас

Преди дни стана известно, че германският военен концерн "Райнметал"

ще изгради два завода у нас – за барут и 155-милиметрови снаряди.

Предложението за инвестиции е сред най-големите в отбранителната ни индустрия за последните години.

По изграждането на мощности за барут се работи от 2024 г., обясни пред БНР Христо Гаджев от ГЕРБ, председател на парламентарната комисия по отбрана.

50% от собствеността ще е българска.

Българската част от инвестицията ще е през европейски нисколихвени заеми.

"Това няма да натовари бюджета на държавата. Механизмът SAVE е програма на ЕС за дългосрочни заеми, които държавите членки изплащат след 15 години. Дотогава заводът ще си изплати сам заема, който ще теглим за него", посочи той.

Преговаря правителството, уточни Гаджев. По думите му,

барутът, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси, е дефицитен.

В следващите десетилетия ще има огромен пазар. Държавите ще се презапасяват, прогнозира той.

"По-големият износ на този завод ще бъде за страни членки на НАТО и ЕС."

В "Арсенал"-Казанлък също ще изграждат, но не е публично достояние, отбеляза още председателят на комисията по отбрана в парламента.

Държавата гарантира, че заводът ще се случи, тъй като влиза с участие в него.

За такова съвместно дружество трябва да има решение на Народното събрание, каза Христо Гаджев.

"Това е разкриване на нови, високоплатени работни места в България.

Това са неща, които имат висока добавена стойност", обясни депутатът.

"За България е важно да се запазят равнищата на европейските фондове, предназначени за кохезия – структурните фондове за изравняване на нивата в регионите", коментира председателят на парламентарната комисия по отбрана във връзка с позицията на страната ни за съотношението на военните разходи спрямо общоевропейския бюджет.

Гаджев изрази надежда за постепенно нарастване на бюджета ни за отбрана, "без това да засяга други сектори".

