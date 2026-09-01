Шокираща находка край Пловдив: Откриха тялото на новородено в депо за отпадъци

Полицията в Пловдив започна разследване след откриването на тялото на новородено дете в депо за обработка на отпадъци край село Шишманци.

Сигналът за зловещата находка е подаден на 26 август. След него са започнали оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около смъртта на детето.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство в Районното управление в Раковски.

В разследването са включени служители от отдел „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на детето, причината за смъртта му или обстоятелствата, при които тялото е попаднало в депото.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая.