Шокираща находка край Пловдив: Откриха тялото на новородено в депо за отпадъци
Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
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Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
Кметът на община Банско, Георги Икономов направи първа копка в понеделник на проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци"...
На 20 юни ще бъде даден старт на проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци - град Банско". Стойността му е 1 819 066,19...
Депо за отпадъци е вероятният замърсител на водите във водоем край Ямболското село Кабиле, където в началото на март изплува близо 2 тона мъртва риба....
Общината ще иска разширение на ски зоната над града Всичко с финансирането на Регионалната система за управление на отпадъците в Благоевград е наред....
Депото за строителни отпадъци в столичния квартал "Враждебна" е с изчерпан капацитет и ще бъде рекултивирано.Площта е близо 600 дка, а срокът за изпъл...
След броени дни в експлоатация ще влезе новото регионално депо на Видин за битови и строителни отпадъци, съобщи изпълняващият длъжността кмет на града...
Технологичното мобилно оборудване и механизацията за регионалното депо, което ще събира битовите отпадъци на 11 общини в Старозагорско и една от Слив...
Благоевград. Сдружението „Баненска буна - 2011" отново вдига на протест жители на разложкото село Баня срещу строежа на депо за битови отпадъци. Те ще...
Кърджали. Областният управител на Кърджали Бисер Николов прогнозира, че до края на 2014 г. ще бъде завършен първият етап от Регионалното депо за прер...
Ямбол. Върховният административен съд излезе с окончателно решение в полза на община Ямбол и проекта за регионално депо за неопасни отпадъци. С произ...
МОСВ каза „да” на проекта за изграждането на обекта
Благоевград. 150 хиляди лева ще отпусне община Благоевград за построяване на приют за бездомни животни край областния център. В него ще бъдат прибиран...
Плевен. Край Плевен започва строителството на нова регионална система за управление на отпадъците, предаде БНР. Шест общини ще изграждат заедно новото...
Кърджали. Кметовете в Кърджалийско смятат, че е необходим по-ефективен диалог и отчитане позицията на местната власт при изготвянето на проекти на нор...