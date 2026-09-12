Шокираща находка край Пловдив: Откриха тялото на новородено в депо за отпадъци
Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
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Полицията разследва случая, а прокуратурата е образувала досъдебно производство
Изслушванията в пленарна зала продължават
Бургас. Шефът на сектор "Криминална полиця" в Бургас Николай Николов е бил пребит от нагъл шофьор на пешеходна пътека. Инцидентът е станал на уличнот...