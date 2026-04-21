Деца пишат с почерка на Левски. Как става

Платформа за дигитализиране на почерка на видни революционери ни дава възможност да пишем като Левски, Ботев, Раковски и Райна Княгиня, съобщава bTV.

„150 години Априлско въстание“, написано така, сякаш ръката на Левски пише пред очите ни – това вече е възможно с клавиатурата на Стоилка Арсова. При самия Левски буквите танцуват, просто там има една мекота“, обяснява тя.

Буква по буква почеркът на Левски е сканиран, анализиран и дигитализиран. Същото е направено и с почерка на Ботев, Раковски и Райна Княгиня. Така при създаване на текстов документ може да изберете като кого от тях да пишете.

Целта на този проект е да запазим нашата българска идентичност и това да пишем на кирилица в дигиталния свят. В едно столично училище учителите ми изпратиха обратна връзка – за една седмица детето подобрява почерка си. Те го попитали как така, а то отговорило: „Опитах се да пиша като Раковски“, разказва Арсова.

Най-новият почерк в платформата „Живият почерк на България“ е този на Райна Княгиня в два варианта – с нейния собствен почерк и с този, с който е извезала знамето за Априлското въстание „Свобода или смърт“. Можете да откриете шрифтовете на сайта pisanaistoria.bg и да ги изтеглите безплатно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com