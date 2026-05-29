ВУТП залага на ново поколение специалисти по киберсигурност

Недостигът на квалифицирани кадри в тази сфера е сериозен както в България, така и в световен мащаб

С развитието на дигиталните технологии нарастват не само възможностите пред бизнеса и обществото, но и рисковете в онлайн пространството. В епоха, в която банкиране, комуникация, администрация и дори критична инфраструктура функционират дигитално, киберсигурността вече не е просто модерна професия, а необходимост за всяка организация и държава.

Висшето училище по телекомуникации и пощи е първото висше училище в България, което предлага технически ориентирано обучение в областта на киберсигурността. Университетът продължава да утвърждава позицията си на лидер в подготовката на кадри за сектора. Образователните програми са разработени съвместно с експерти от практиката, представители на индустрията и институции, които работят активно в сферата на информационната сигурност.

През последните години университетът изгради разпознаваем профил именно в обучението по киберсигурност. Доказателство за ефективността на модела е високата реализация на студентите – голяма част от тях започват работа по специалността още по време на следването си. Недостигът на квалифицирани специалисти в тази сфера остава сериозен както в България, така и в световен мащаб. Потребността от експерти расте значително по-бързо от броя на кадрите, които университетите обучават, което превръща киберсигурността в една от най-стабилните и перспективни професионални области.

Освен високо търсене, секторът предлага добра реализация, конкурентно възнаграждение и устойчивост спрямо автоматизацията чрез AI, тъй като работата изисква аналитично мислене, адаптивност и умения за вземане на решения в динамична среда. Според работодателите комбинацията между академична подготовка и практически умения е все по-важна. В стремежа си да подготвя специалисти, които отговарят на реалните нужди на пазара, ВУТП развива няколко специалности с фокус върху различни аспекти на киберсигурността. Сред бакалавърските програми са „Киберсигурност на високите технологии“, „Киберсигурност на комуникационните технологии“ и „Киберсигурност в бизнеса“. В обучението участват утвърдени специалисти от практиката, както и експерти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Сред най-търсените магистърски програми е „Комуникационни мрежи и киберразследване“, която интегрира актуални технологии и реални практически казуси в учебния процес.

Наскоро в университета бе направена интерактивна демонстрация на нов киберполигон - иновативен модел на обучение, при който студентите работят по реални киберсценарии в изолирана и безопасна среда, максимално близка до реалната практика. Киберполигонът е разработен в партньорство между ВУТП, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и ThinkCyber Bulgaria – партньор на университета в обучението по киберсигурност. Демонстрацията бе водена от гл. ас. д-р Иван Благоев от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките, разработил киберполигона, и комисар Светлин Лазаров - ръководител на отдел "Дигитални анализи и киберразузнаване" в дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП-МВР, който е и преподавател по "Киберзаплахи и киберкризи" във ВУТП.

Гл. ас. д-р Иван Благоев: В тази област учиш най-много, когато работиш по реални казуси

„В киберсигурността компетентността се изгражда не чрез четене, а чрез реална практика“, казва гл. ас. д-р Иван Благоев от БАН, който разработва киберполигона и участва в обучението във ВУТП. Според него класическите лекции трудно могат да подготвят студентите за динамиката на реалните инциденти. „Студентите не просто научават какво представлява една атака – те я анализират, проследяват и разбират в детайли. В киберполигона те работят така, както работят реалните екипи по разследване и реакция при инциденти”, обяснява Благоев.

Той определя обучението като „фундаментална промяна” в начина, по който се преподава киберсигурност. Вместо отделни лабораторни упражнения студентите попадат в среда, която възпроизвежда реална организация – с мрежи, сървъри, уеб приложения и симулирани атаки. „Киберсигурността не е професия, в която научаваш нещо веднъж и го повтаряш. Всеки ден има нови атаки, нови подходи и нови уязвимости. Затова обучението трябва да е максимално близко до реалността”, казва още той.

Какво представлява киберполигонът?

На практика това е изолирана дигитална среда, изградена с виртуални машини и мрежи, в която могат да се симулират атаки без риск за реални системи. Студентите анализират логове, следят мрежов трафик, търсят уязвимости и проследяват действията на атакуващите. Сценариите са базирани на реални модели на атаки – включително проникване в уебсайтове, изтичане на данни, скрити зловредни файлове и ransomware кампании.

„Най-важното е, че студентите не са пасивни слушатели. Те трябва да вземат решения, да анализират информация и да защитават системи в реално време”, обяснява Благоев.

Каква е разликата между обучението по киберсигурност във ВУТП и останалите университети, които предлагат подобни специалности?

Университетът взе решение да работи с ThinkCyber Bulgaria, която е представител на международната кибер академия ThinkCyber, и инвестира в обучението и сертифицирането на своите преподаватели. Това е важна стъпка, тъй като гарантира, че обучението се основава на реални практики и утвърдени методологии. ВУТП се довери и на научния подход, на идеите и изследванията, които колегите ни от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН развиват, за създаването на киберполигон, който да бъде интегриран в самата учебна програма. Така се постигна нещо изключително ценно, което е съчетание между международен практически опит и научна разработка, адаптирана към местните условия.

Резултатът е среда, в която студентите не просто изучават теория, а работят по реални киберсценарии и изграждат практически умения, които трудно могат да бъдат заменени с друго. Това на практика позиционира ВУТП като университет с много силна и специфична компетентност в обучението по киберсигурност към настоящия момент.

