Хиляди деца останаха извън детските градини

Близо 11 750 са приетите на първо класиране в общинските детски градини и ясли в столицата. Над 4700 деца остават без място в общинските заведения.

Кметът на София Васил Терзиев, заяви, че сред най-големите предизвикателства, с които се бори общината, е недостигът при яслените групи.

Проблем се оказва и недостигът на персонал, като над половината от заетите в момента са на възраст над 62 г., съобщава Bulgaria ON AIR.

"Темата за образованието във всичките му аспекти за мен е изключително важна и грижата за децата във всички възрасти. Беше важна да вземем кардинални мерки. Добрата новина е, че недостигът за първа група в детските градини е 298 места. Най-голям е недостигът на места в яслените групи – 5400", обяви столичният кмет.

След като мине първото класиране, ще видим какви са останалите свободни места, уточни заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

"През септември ще бъде първото текущо класиране. Тази година приключва и строителството на обектите по ПВУ", напомни Желязкова.

