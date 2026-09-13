Хиляди деца останаха извън детските градини
Най-голям е недостигът при яслените групи
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Най-голям е недостигът при яслените групи
Столична община променя изискванията за кандидатстване
Наблягаме приоритетно на детските градини и училища, каза той
До 12:00 часа на 8 май родителите ще имат възможност да направят кандидатури за прием
Според анализа на класиранията са необходими поне още 60 яслени групи, за да бъдат приети всички деца
За скъпия ток
Стана ясен размерът на компенсацията за неприетите деца в ясли
Има много случаи, в които на родители им е отказана помощ по различни причини
Съветникът по здравните въпроси даде конкретни препоръки
Затяга се и мярката, ако дете отсъства повече от 30 дни без уважителна причина
Диана Тонова: Строящите се 12 ясли и детски градини няма да бъдат завършени в срок
Те са в районите "Лозенец", "Овча купел" и "Подуяне"
Протестиращите родители настояват и за компенсация за неприетите деца без ограничение във възрастта
Те бяха затворени в продължение на две седмици заради ръста на заразени с коронавирус у нас
Детските градини и ясли ще бъдат отново отворени от 5 април
Законодателството, касаещо детските ясли, има нужда от актуализация и аз ще работя за това, ангажира се кандидатът за народен представител
Кабинетът отпусна допълнителни пари по програмата за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища
Ако в четвъртък вечерта данните показват ясна и отчетлива тенденция, в петък ще има заповед само за яслите и детските градини, но без училищата
Основният проблем на двете болници в Троян е заболелият медицински персонал
Дължим равно отношение и еднакви услуги на всички данъкоплатци, заяви лидерът на БСП-София