"Математическите звезди на Стара Загора" събра 11 талантливи ученици

Единадесет ученици от Стара Загора и Казанлък представиха свои авторски математически разработки в рамките на инициативата „Математическите звезди на Стара Загора“ 2026. Събитието се проведе в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ и събра ученици, родители, преподаватели и гости, обединени от интереса към науката и подкрепата за младите таланти.

Участниците представиха проекти, които показаха как математиката намира приложение в различни области на живота - от българската история и народните традиции до спорта, природните закони и съвременните технологии. Сред темите бяха математическото моделиране в розопроизводството, геометрията на Стара Загора, българските шевици, високият скок, плуването, народните танци и ежедневните приложения на математиката.

Своите разработки представиха Валентин Кирилов Кирилов, Дарин Павлов Павлов, Елизабета Казале, Катрин Миленова Янева, Максим Иванов Димитров, Момчил Иванов Цонев, Никола Антонов Атанасов, Славян Христофор Славов, Християн Георгиев Паскалев, Цветомир Василев Смилов и Чудомир Стойчев Стойчев.

Сред гостите на инициативата бяха началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, общественият посредник на Община Стара Загора Иванка Сотирова, директорът на фондация „Миню Балкански“ Яна Ковачева, родители и преподаватели.

Журито в състав Иван Канев - студент в Университета за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“ в Абу Даби, и Чавдар Чуков - студент в Софийския университет, отличи всички участници за техните усилия, креативност и научно мислене.

Награди на девет от учениците връчиха Ваня Димова от турнира „Математика без граници“ и Велина Колева - експерт по киберсигурност.

Голямата награда получи Валентин Кирилов – ученик в 11. клас на ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък. Той бе отличен с реплика на бронзов шлем-маска – уникално произведение на тракийското изкуство от I век, открито край Стара Загора. Признанието е за впечатляващото му участие през учебната година в националните кръгове на четири олимпиади – по математика, физика, информатика и информационни технологии.

Събитието завърши с обща снимка на участниците, които впечатлиха публиката със своите знания, смелост и нестандартен поглед към математиката. Повечето от младите таланти ще представят разработките си и на международния финал в Токио през юли.

„Математическите звезди на Стара Загора“ продължава да дава сцена на деца и млади хора с любопитство към науката, като насърчава тяхната креативност, аналитично мислене и увереност да развиват своите идеи.

