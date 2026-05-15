Дигиталното поколение: Учители и ученици с високи умения

Налице е голям потенциал за взаимно менторство между поколенията, показват резултати от анкетите за самооценка на дигиталните умения, създадени от Prepodavame.bg и Yettel

Учителите и учениците показват увереност при създаването на дигитално съдържание под формата на текст, изображения, видео или аудио, като над 50% от двете групи дори се определят като напреднали в тази област. Силните страни в дигиталните компетенции на преподавателите са свързани с уменията за извличане на информация, разпознаването на фалшиви новини и манипулативно съдържание, докато учениците се справят по-добре с техническите задачи, което отваря поле за взаимопомощ между тях.

Това показват резултатите от първия български инструмент за самооценка на дигиталните умения на преподаватели и ученици в цялата страна. Той бе създаден от експерти от най-голямата образователна платформа у нас prepodavame.bg в партньорство с Yettel и бе представен през октомври миналата година.

Над 3000 учители и също толкова ученици от страната са се включили в анкетите, за да определят доколко са развити дигиталните им умения, както и да получат персонализирани препоръки и достъп до експертно разработени ресурси, с които да допълнят знанията си. Инструментът съдържа тематични въпроси по петте области на дигиталните компетентности, заложени в „Европейската рамка DigiComp 2.1“ – информационна и медийна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, онлайн безопасност и решаване на проблеми в дигитална среда.

„Резултатите от анкетите ни дават добра отправна точка къде има нужда да фокусираме усилията си, както и ни позволяват регулярно да измерваме прогреса на дигиталното образование оттук нататък. В получените данни виждаме, че областите, свързани с използването на изкуствения интелект и критичното мислене при децата, имат нужда от подобрение. Ето защо те ще са нашият приоритет в съвместните ни инициативи през тази година“, посочи Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Критичното мислене и уменията за търсене на информация са сред силните страни при учителите

85% от учителите са уверени, че могат да идентифицират пристрастия (икономически, политически или религиозни) в новини и онлайн информация. Почти всички преподаватели (96%) твърдят, че умеят да адаптират онлайн комуникацията си към различна аудитория, да използват ключови думи за търсене на информация и да споделят съдържание от собствените си устройства. Това се дължи на способността им да боравят по-уверено с езика и семантиката, а точният избор на думи е решаващ както при търсене в мрежата, така и при работа с инструменти за изкуствен интелект.

Техническите умения са водещи при учениците

Макар да са постоянно онлайн и да общуват с лекота в социалните мрежи, над половината от подрастващите (54%) срещат трудности в използването на дигитални инструменти за организиране на екипна работа и разпределяне на задачи. Поле за попълване на знанията на подрастващите съществува и в посока управление на данни, медийна грамотност и разпознаване на манипулативна информация.

„Образованието не трябва да бъде еднопосочна улица и тези разлики между учители и ученици не са дефицит, а ресурс за взаимно менторство. Учениците работят интуитивно с новите технологии, което често затруднява преподавателите. Подрастващите обаче имат нужда от подкрепа за оценката на съдържанието в социалните мрежи и медиите, както и в извличането на информация – дейности, в които учителите са по-уверени. Това създава голям потенциал за взаимно обучение и обмен на знания между тях“, посочват от prepodavame.bg.

Сигурността на информацията и работата с изкуствен интелект – общо предизвикателство

Допитването показва, че и двете групи изпитват затруднения с техническата сигурност, като по-малко от половината – 40% от учителите и 42% от учениците – се чувстват уверени да защитят с парола или код за достъп файловете на своите устройства или в облак. Всеки трети участник в анкетите показва ниска готовност за активирането на двуфакторна автентикация (2FA). Макар учителите (86%) да са по-уверени от учениците (78%) в задаването на промптове и получаването на резултати от инструменти с изкуствен интелект, затруднения възникват, когато получената информация трябва да се оцени критично или инструментите с ИИ трябва да се използват за по-сложни задачи като анализ на данни. Затова и най-ползваните ресурси от участниците в анкетите са именно тези, свързани с ИИ. „Учителите добре знаят какви са възможностите на изкуствения интелект, но имат нужда от ясна посока как да го превърнат в полезен помощник в обучителния процес“, казват от образователната платформа.

Освен инструмента за самооценка, партньорството между Yettel и prepodavame.bg включва също и Академия за дигитални умения за учители. В рамките на инициативата през 2025 г. са обучени над 1700 преподаватели, които са достигнали до над 10 000 ученици по теми, свързани с критичното мислене, креативност в дигитална среда и киберсигурност.

Тази година стартира третото издание на инициативата, което поставя фокус върху две от най-трудните теми в дигиталното образование днес: етичното използване на изкуствения интелект и онлайн тормозът. Програмата е насочена към учители от първи до дванадесети клас и им предоставя практически инструменти – казуси, уроци и стратегии – за водене на разговори с учениците по въпроси, които са важни и актуални за виртуалния свят, но често остават извън традиционното учебно съдържание. Материалите са разделени по възрастова група – за начален, прогимназиален и гимназиален етап, за да могат преподавателите да ги приложат директно в час.

