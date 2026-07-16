Digital Scouts предизвиква децата до 14 години с нова онлайн игра

Образователната платформа на Yettel помага на подрастващите да разпознават онлайн измами, фалшиво съдържание и рискови ситуации чрез игра

София, 16 юли 2026 г. Digital Scouts, образователната платформа на Yettel за безопасен интернет, представя нова игра за децата до 14 години. Тя надгражда познатия формат с обновени пъзели, загадки и ситуации, съобразени с начина, по който децата използват интернет днес. Инициативата е част от програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ на оператора, която тази година отбелязва своята 20-та годишнина.

Новата игра е свободно достъпна на digitalscouts.bg през компютър, смартфон или таблет. В нея децата преминават през различни нива, където попадат в реалистични ситуации, с които биха могли да се сблъскат онлайн. Сред темите са разпознаване на фалшиви страници и онлайн измами, предпазване на лична информация, реакция при кибертормоз в чатове, разпознаване на AI-генерирани изображения и критично мислене в дигитална среда.

Digital Scouts поднася образователна информация по ангажиращ начин чрез различни преживявания според възрастта: нови предизвикателства за по-малките и криминално разследване за по-големите. Тийнейджърите над 14 години имат за задача да разгадаят криминален случай с хакнат телефон на момиче. В тази детективска игра участниците проследяват история, свързана с изтекли лични снимки и поредица от дигитални следи, които трябва да бъдат разчетени.

И тази година всички участници в игрите ще имат възможност да се включат в томбола за атрактивни награди, сред които игрови конзоли, комплект с персонализирани мърчандайз стоки и гейминг продукти.

Известните и обичани от няколко поколения създатели на дигитално съдържание Стан (Станислав Койчев) и Стефи (Стефани Петкова) отново са посланици на Digital Scouts кампанията за дигитална безопасност. Те ще се включат активно и ще общуват с децата по темата както чрез техните дигитални канали, така и на живо на събития, подкрепени от Yettel.

Като част от развитието на платформата, Yettel подготвя и хъб за дигитално родителство. В него родителите ще открият практични съвети и насоки как да говорят с децата си за интернет, технологиите и онлайн рисковете. Целта е темите от игрите да продължат и извън платформата, в разговорите у дома, а родителите да имат необходимите ресурси да разбират добре рисковете и да подпомагат дигиталната безопасност на децата си.

Digital Scouts е част от дългосрочната програма на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, насочена към учители, ученици и родители. Вече 20 години тя помага да се разпознават рискове онлайн и да се изгражда по-уверено и отговорно поведение в дигитална среда. През годините инициативата преминава през различни формати, сред които образователни материали, училищни активности, интерактивни инсталации, онлайн игри и съдържание за родители. Компанията активно работи в изпълнение на целта си да подпомогне 50 000 души всяка година да подобрят своите дигитални умения.