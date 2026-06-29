Yettel обновява ТВ плановете си

• Новият TV Max Plus включва до четири екрана и избор от пакети като HBO Full Pack, MAX Sport Plus, DiemaXtra, SkyShowtime и други за целия срок на договора

• За Световното по футбол телекомът предлага избрани TCL Smart TV модели на лизинг с 0 евро/0 лв. месечна вноска за първите шест месеца

Yettel обновява абонаментните си ТВ планове с повече възможности за едновременно гледане и по-голяма свобода при избора на допълнително съдържание. Новите предложения дават на клиентите възможност да добавят премиум пакети към своя абонамент и да ги управляват лесно през мобилното приложение Yettel App.

Акцент в обновеното портфолио е новият тарифен план TV Max Plus. Той е насочен към потребители, които търсят повече съдържание, повече екрани за едновременно гледане и по-гъвкав достъп до премиум телевизионни пакети. Планът включва над 200 телевизионни канала и позволява гледане на до четири устройства едновременно. Така членовете на семейството могат да се наслаждават на предпочитаното от тях съдържание по едно и също време – независимо дали става дума за спортни срещи, филми, сериали или детски програми.

Повече свобода с новите позиции за премиум съдържание

За първи път Yettel включва допълнителни позиции в телевизионните си планове, което позволява на клиентите сами да добавят премиум съдържание към своя абонамент без допълнително заплащане. В зависимост от избрания план те получават различен брой включени позиции и период на ползване – TV Favorite включва една позиция за 6 месеца, TV Max – една позиция за 12 месеца, а TV Max Plus – две позиции за целия срок на договора – 24 месеца.

Така клиентите могат да активират пакети като DiemaXtra, MAX Sport Plus, HBO Full Pack, SkyShowtime, Voyo и други популярни платформи. Управлението се извършва лесно и удобно директно през мобилното приложение Yettel App.

Нов телевизор за Световното първенство с 6 месеца вноски по 0 евро/0 лв.

Това лято Yettel предлага и специални условия за закупуване на нов смарттелевизор. Избрани модели от най-новото поколение TCL QLED телевизори могат да бъдат взети с двугодишен договор за лизинг, при който в първите шест месеца има 0 евро/0 лв. лизингови вноски. Кампанията обхваща както компактни модели за по-малки помещения, така и големи екрани, подходящи за истинско кино и спортно изживяване у дома. Офертата е валидна при сключване на нов 24-месечен договор за Yettel TV или за пакетна услуга Yettel TV и Интернет за дома в периода от 1 юни 2026 г. до 31 юли 2026 г. или до изчерпване на количествата.

Сред предложенията са TCL 32S4K QLED Android TV, както и сериите TCL P7K QLED Google TV и TCL T69C QLED Google TV в размери 50, 55 и 65 инча. Всички модели разполагат с 4K резолюция, QLED технология за по-ярки цветове и висок контраст, както и операционна система Android TV за лесен достъп до стрийминг приложения, игри и друг тип развлечения.

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