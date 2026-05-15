Последният звънец на дванадесетокласниците развълнува Белоградчик

Удари последният звънец за дванадесетокласниците в град Белоградчик. Зрелостниците от СУ „Христо Ботев” прекрачиха прага на своето училище за последен път, изпратени от учители, родители и приятели с много радост и любов.

Гости на тържеството бяха Боян Минков – кмет на община Белоградчик, Ангел Боянов – заместник-кмет „Стопански дейности“, Ангел Георгиев – председател на Общинския съвет, Ива Александрова – главен специалист „Образование и младежки дейности”, Негово високоблагоговейство отец Рафаил – архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, представители на обществените институции в града, както и първите учители на абитуриентите Галя Томова и Любка Тодорова.

По време на тържеството беше прочетен поздравителен адрес от областния управител на Видин Огнян Асенов.

Отец Рафаил отслужи празничен водосвет и благослови завършващите дванадесетокласници. „Всички се присъединяваме към еуфорията, която ни събра днес – да изпратим нашите абитуриенти. Радвайте се на тази еуфория, защото настъпва време, когато вие като възрастни ще трябва да се изправите лице в лице с живота. От тук нататък ще получите много напътствия. Аз ще кажа само няколко изречения и се надявам да запомните нещо от нещата, които за мен са важни, надявам се и за вас – а именно, ние започнахме първо с молитва. Помолихме Бог да премахне всички спънки, които ви предстоят в този живот, за да може с Божия помощ всичко да завършва благополучно. Пожелавам ви да направите всичко възможно да продължите своето обучение. Ще минат години, когато ще разберете, че вашите ученически години са били едни от най-хубавите, защото сте имали задачи, свързани само с учението. Но ако вие не забравяте помощта на Бога и се молите, тогава неизменно ще имате успех“, каза той.

Отец Рафаил допълни още, че всички биха се радвали, когато абитуриентите завършат своето обучение, да се върнат в родния град, за да се погрижат за неговото благоденствие.

В обръщението си кметът Боян Минков също напомни на дванадесетокласниците, че по-важно място от родния дом няма. „Днес е празник за вас и за нас, но още по-голям празник ще бъде, когато вие се върнете отново в Белоградчик, след като свършите вашето обучение. Ако имате тази възможност, върнете се тук, в родния град, където камъкът си тежи на мястото. Аз дойдох в Белоградчик преди 20 години; не съм от тук, но избрах да живея тук, защото това е най-красивото място на Земята, а вие сте родени в него. Наша работа е да създадем такива условия, за да се чувствате тук добре”, заяви Минков.

Директорът на СУ „Христо Ботев” Здравка Бойкова поздрави зрелостниците и им пожела здраве и успехи. „Скъпи дванадесетокласници, гледам ви и си мисля за изминалите години. Вие бяхте випуск, който избра да премине през това училище без излишна шумотевица. Някои биха казали, че бяхте тихи, но аз вярвам, че просто сте пестили силите си за това, което предстои от утре. Искам да ви дам един много важен съвет: сега ще попаднете в една надпревара – за кариера, за пари, за признание. В това бързане никога не забравяйте, че здравето е най-важно. Не го жертвайте заради ничия амбиция. Без здраве и вътрешен мир дори и най-големият успех няма да ви донесе радост”, каза директорът.

Специален поздрав към випуск 2026 поднесоха талантите от вокална група „Звънчета“ към Детски комплекс – Белоградчик с ръководител Елена Александрова.

Трогателни последни обръщения към своите ученици направиха и класните ръководители Теодора Алексиева и Моника Милкова.

Завършващите също отправиха обръщение към своите съученици и учители. Те благодариха на класните си ръководители за всеотдайната обич, търпение и подкрепа, както и на всички свои преподаватели за безбройните житейски уроци през годините.

В края на тържеството общинското ръководство направи подаръци на всички абитуриенти.

