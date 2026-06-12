Верните отговори на матурата за 12 клас
Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция „Общо образование“
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Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция „Общо образование“
Абитуриентите от СУ „Христо Ботев“ бяха изпратени с благословия, аплодисменти и призив да се върнат в родния град
Учителски синдикати и Министерството на образованието обсъждат идеята
Ключова информация за тези без работа
Дванадесетокласниците се справиха успешно с държавните зрелостни изпити
Учениците в 12. клас имат и два задължителни държавни зрелостни изпита
Няколко сценария за редуването на присъствено и дистанционно обучение
Снимат нонстоп в големите школа, показват записите на родителите На 20 и 22 май ще се проведат зрелостните изпити за 12 клас и тестовете след 7 клас,...