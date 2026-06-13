Школа „Народни танци“ и вокална група „Звънчета” отбелязаха завършването на учебната година
В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване
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В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване
Абитуриентите от СУ „Христо Ботев“ бяха изпратени с благословия, аплодисменти и призив да се върнат в родния град
Административният съд отвори пътя за финала на „Тодор Каблешков“
С пълно отличие като първенци сред завършващите тази година 63-ма
Най-голямото перо са разходите за роклята
Довършването на проекта за атомна централа в Белене е невъзможно
Абсурдно е до 2024 г. да бъде завършена отсечката до Плевен и Ловеч, каза заместникът й
До 31 юли трябва да са ясни участниците в евротурнирите
Най-големият проблем е с отборите от Втора лига, разкри вицепрезидентът на БФС
Вариантите за завършване на учебната година са поне няколко, каза Вълчев
С реализацията на проекта ще бъде разрешен един дългогодишен проблем - наводненията в ниските части на града
Заместник-министърът на отбраната доц. д-р Десислава Йосифова участва днес, 13 август, в церемонията по връчване на дипломите на студентите от „Випуск...
Новата база на "Лудогорец" ще бъде напълно завършена до края на месеца, като се очаква ръководството скоро да обяви кога ще бъде официалното откриване...
Луда чалга и кръшни кючеци се вихрят пред една от най-българските светини - храм-паметника "Александър Невски", по време на баловете. Пред погледа на...
„Посвещавам този най-щастлив момент за нашето семейство на българските учители по математика от Софийската математическа гимназия и института по мате...
Приятелката на трагично загиналия Тодор от Враца трогна съучениците си с вълнуващо изпълнение, посветено на нейния любим. Красивата абитуриентка изпя...
3 бона за програмист от СУ Дипломата не служи за нищо на половината младежи, всеки десети става продавач Студенти от 7 специалности почват работа съ...
По проект за 2 980 231 лв. по Програмата за развитие на селските райони се изграждат 9 модулни пречиствателни станции в община Сатовча. Обектите са в...
Дойде месецът на баловете. Момичета със скъпи рокли, предимно лъскави, оскъдни и разкриващи голяма част от прелестите, слизат от коли последен модел....