Школа „Народни танци“ и вокална група „Звънчета” отбелязаха завършването на учебната година

Най-малките членове на школа „Народни танци“ и вокална група „Звънчета“ към Детски комплекс отбелязаха тържествено края на учебната година с концерт, който се проведе в залата на Младежки дом – Белоградчик. Събитието събра родители и приятели, които се насладиха на впечатляваща програма, изпълнена с много емоции, творчество и талант.

Концертната вечер започна с изпълнения на вокална група „Звънчета“, които изпълниха разнообразни песни и впечатлиха публиката със своите гласове, артистичност и сценично присъствие. След тях на сцената се качиха талантливите млади танцьори от школата по народни танци, които представиха пъстри и динамични български хора. Със своите красиви носии, усмивки и енергия те успяха да пренесат публиката в магията на българските традиции и заслужено бяха аплодирани бурно от присъстващите в залата.

С този вълнуващ концерт децата символично си казаха „довиждане“ преди настъпващата лятна ваканция. Те си пожелаха весело и незабравимо лято, изпълнено с нови емоции, вдъхновение и много усмивки, както и още повече успехи, когато отново се съберат през септември.

В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване на учебната година от своите ръководители – Зорница Иванова и Елена Александрова, които с много отдаденост, търпение и професионализъм работят с децата и развиват техните таланти.

Сред официалните гости на събитието бяха Боян Минков – кмет на Община Белоградчик и Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик. Г-н Минков отправи поздрав към участниците за прекрасното представяне. Той изрази своята благодарност към ръководителите за неуморния им труд и постоянните усилия в работата с младите хора, като им пожела здраве, вдъхновение и още много бъдещи успехи и творчески постижения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com