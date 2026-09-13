Деца и младежи могат да се включат безплатно в школите на ЦПЛР – Стара Загора
Заниманията за новата учебна година започват на 1 октомври, а графиците за отделните форми ще бъдат обявени в края на септември
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Заниманията за новата учебна година започват на 1 октомври, а графиците за отделните форми ще бъдат обявени в края на септември
В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване
Франчайз моделът на технологичната верига набира популярност и в по-малките населени места
Спортът в училищата е приоритет за ФИФА и УЕФА, готови са да финансират проекти, разкри Камата
Според Дънов Великото всемирно бяло братство е създало Космоса, а негова глава е Христос
Сбъдва своя мечта
Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова
Треньорът си тръгва от ДЮШ
За първи път тази година прослушването за XVI -тия Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет /НБУ/ ще бъде и касти...
Пламен Любенов от Варна победи с дух и чар Пламен Любенов от Варна заслужено спечели титлата "Талант на България" след близо тричасовото грандиозно ш...
Млади таланти от Лом трупат награди от певчески конкурси От 7 г. педагогът Росица Кръстева проправя път на децата към голямата сцена Лом има вековни...
5000 лв. бяха събрани от благотворителен търг, организиран от "Локо" (Пд). Парите ще отидат за школата на клуба, уточнява "Марица". Свои картини и п...
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика – дванадесетокласниците А...
Министърът на образованието ще координира помощта, която правителството може да оказва на талантливите физици Казанлък. Кабинетът предостави на Общин...
Терен за 450 000 лева дари на любимия "Левски" бизнесменът Александър Кюлев, син на убития банкер Емил Кюлев. Старото изкуствено игрище беше изцяло по...
София. Правителството възстанови статута, функциите и дейността на Школата по публични финанси като част от структурата на Министерството на финансите...
Видин. От есента испанската фондация "Реал Мадрид" открива детско футболно училище във Видин, съобщи кметът Герго Гергов. Работата по проекта започва...
Видин. От есента испанската фондация „Реал Мадрид" открива детско футболно училище във Видин, съобщи кметът Герго Гергов. Създаването на школото бе д...
Глазгоу. Пожар избухна в едно от реномираните училища по изкуства в света – школата в Глазгоу. Огнената стихия нанесе големи щети на историческата сгр...
Добрич. Официално в Албена отвори врати първата у нас шахматна академия, носеща името на световния шампион гросмайстор Анатолий Карпов. Той самият зае...