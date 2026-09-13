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Живот по ноти в "Шоколандия"

Живот по ноти в "Шоколандия"

Млади таланти от Лом трупат награди от певчески конкурси От 7 г. педагогът Росица Кръстева проправя път на децата към голямата сцена Лом има вековни...

02 февруари | 22:50
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