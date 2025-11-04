Logiscool стъпва в Етрополе с нова школа за деца и тийнейджъри

В Етрополе отвори врати нова школа по програмиране, дигитална грамотност и креативни дейности за деца и тийнейджъри – част от международната образователна верига Logiscool. След успешното ѝ развитие в София, Пловдив и други големи градове, новият център бележи важна стъпка към разширяване на достъпа до качествено технологично обучение и към създаване на възможности за младите хора в по-малките населени места.

Нов център за дигитално образование

Школата в Етрополе е създадена по доказания модел на Logiscool, който съчетава обучение по програмиране, логическо мислене и дигитална грамотност в интерактивна среда. Според Николай Цонев, съосновател на Logiscool България, инициативата има ясна мисия – да направи технологичното образование достъпно за всяко българско дете.

„Етрополе е пример как силната образователна концепция и добре структуриран франчайз модел могат да донесат реална стойност за местните семейства, училища и бизнеса“, подчерта Цонев. Той добави, че компанията цели да помогне на децата да развият дигитална увереност, критично мислене и креативност – ключови умения за бъдещия пазар на труда.

Франчайз модел с устойчив потенциал

Франчайз системата на Logiscool се превръща във все по-предпочитан избор сред българските предприемачи, които искат да развиват бизнес в сферата на образованието. Моделът осигурява готови учебни материали, ясни стандарти и доказан бранд, което намалява времето за утвърждаване и маркетинговите разходи.

Благодарение на силното брандиране и централизираната подкрепа, всеки франчайз партньор получава достъп до обучения, национални маркетинг кампании и мрежа от експерти. Това гарантира едно и също качество на обучение във всички школи – от столицата до по-малките градове.

Образование с мисия за общността

От новооткритата школа в Етрополе споделят, че целта им е всяко дете в града да има достъп до модерно технологично обучение. „Нашата мисия е всяко дете в Етрополе да получи шанс за дигитална увереност и подготовка за бъдещето“, заявиха от местния екип.

Според тях комбинацията от опита на местните преподаватели и подкрепата на централата създава стабилна основа за успех. „Това е правилният начин да бъдем новатори и да създадем бизнес, който носи реална добавена стойност за общността“, добавят те.

С откриването на школата в Етрополе Logiscool продължава мисията си да направи дигиталното образование достъпно за всички български деца – независимо къде живеят.

