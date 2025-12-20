От 20 декември! Нов билет за градския транспорт в София

От 20 до 22 декември 2025 г., Столичната община въвежда "зелен билет" за пътуване в градския транспорт. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда за първи път през този сезон във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

За втора поредна година мерките се предприемат превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно. Въпреки че по информация на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, действието на "зеления билет" се удължава и за първия работен ден от седмицата с цел по-голяма ефективност.

„Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха в София“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

"Зеленият билет" е на цена от 1 лев, валиден е за целия ден и може да бъде закупен чрез валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите, онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Той ще важи и за нощния градски транспорт.

От Общината уточняват, че въвеждането на този билет е част от комплекс от мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух през зимния сезон. Сред тях са нискоемисионните зони за автомобили, които действат от 1 декември с разширен обхват, както и предстоящата от 1 януари 2026 г. забрана за отопление на твърдо гориво в девет столични района.

В дните с прогноза за високи нива на фини прахови частици се прилагат и допълнителни извънредни мерки – засилено миене и метене на улици, препоръки към училища и детски градини за ограничаване на престоя на открито и засилен контрол от страна на Столичния инспекторат.

От началото на декември до 18 декември са извършени общо 470 проверки по различни източници на замърсяване, като са съставени 81 акта за административни нарушения, допълват от общината.

Столичната община апелира гражданите да ограничат използването на лични автомобили, да не горят отпадъци и при съмнения за нарушения да сигнализират на телефон 112 или в Столичния инспекторат. Информация за качеството на въздуха и предприетите мерки е публикувана на сайта си.

Повишение на фините прахови частици в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти

