Кръв на улицата! Два клана се млатиха с метални тръби
25 яну 26 | 16:58
Мира Иванова

Две ромски фамилии от горнооряховския квартал "Калтринец" влязоха в пререкание.

Стигна се до физическа саморазправа. Причината - стара вражда, съобщава Нова телевизия.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби.

След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Задържани са участници в сбиването. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.

Мира Иванова

