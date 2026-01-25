18-годишно момче сложи край на живота си! Шокиращи причини

18-годишно момче от баташкото село Нова махала е сложило край на живота си. Това съобщава GlasNews, позовавайки се на местни жители.

Трагедията предизвика силен обществен отзвук и бе широко коментирана в регионални групи в социалните мрежи.

По неофициална информация загиналият е ученик, чиито инициали са Б.А., за когото се твърди, че е имал лични проблеми. Мненията в селото обаче са силно поляризирани.

Разминаване във версиите

Според част от хората – включително близки и приятели на момчето – той е бил подложен на системен психически тормоз от учителка. Други жители на селото смятат, че причината за трагедията може да се корени в напрежение и проблеми в семейната среда.

Инцидентът е станал в четвъртък, 22 януари, като по първоначална информация младежът се е обесил.

Разследване и досъдебно производство

Към момента полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички факти и обстоятелства около случая. Образувано е досъдебно производство за склоняване към самоубийство – стандартна процедура при подобни трагични инциденти.

Съгласно чл. 126, ал. 1 от Наказателния кодекс, наказанието за това престъпление е от 1 до 6 години лишаване от свобода.

„Това не беше внезапно“

„Глупости са това, че е имал проблеми в семейството. Истината е, че нямаше такива и това се вижда от клиповете.

Говореше с всеки, беше весел. Смеехме се, планирахме, пеехме песни. Това дете имаше мечти и бъдеще.

Това не беше внезапно – беше резултат от натиск, голямо его и липса на човечност и емпатия от страна на една учителка“, разказват пред „ПЗ Нюз“ близки на момчето.

В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове, заснети дни преди инцидента. На кадрите Б.А. и негова братовчедка пътуват с автомобил и се смеят, обсъждайки избора на ресторант за предстоящия му абитуриентски бал на 24 май.

Младежът изглежда спокоен, усмихнат и изпълнен с планове, което допълнително засили обществените въпроси около причините за трагедията.

