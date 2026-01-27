Заради 18-годишното момче, което се самоуби! МОН със спешна проверка на училището

Министерството на образованието и науката започва цялостна проверка в Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в баташкото село Нова махала, след като ученик се самоуби няколко месеца преди абитуриентския бал. Съученици и близки твърдят, че момчето е било подложено на системен тормоз и подигравки от учителка в гимназията.

След трагедията в баташкото село е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство на 18-годишния ученик - стандартна процедура, тъй като това е текстът от Наказателния кодекс, по който се разследват случаи, при които няма данни за насилие върху починалия.

Инспекцията на просветното министерство е разпоредена от министъра на образованието Красимир Вълчев, съобщи пред журналисти самият той.

"Цялостна проверка ще бъде направена, с всички хора ще бъде говорено, дори анонимни анкети ще бъдат направени, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни, ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", коментира Вълчев, цитиран от БНР.

От днес с учениците в Нова махала работи и психолог.

Момчето е открито обесено в плевнята на семейния дом от негова съученичка и дядо й на 22 януари. Приятелите на бъдещия абитуриент Билгин твърдят във видеа в социалната мрежа, че той е бил жертва на учителски тормоз и са сигнализирали до директора преди два месеца, като той е обещал да вземе мерки. Близките казват още, че аутопсията не е показала никакви следи от наркотици, лекарства или алкохол в тялото на младежа.

Съучениците му устроиха и протест в коридорите на училището, като скандираха "Оставка" и настояваха за отстраняването на учителката. Подкрепиха ги и родителите им, а децата издигнаха плакати с надпис "Билгин имаше мечти".

Младежът е отгледан от самотна майка, която не е имала никакви проблеми с него. Описват го като весел, умен и със силно развито чувство за справедливост. В социалната мрежа майката разказа, че е знаела за тормоза, съветвала сина си да не обръща внимание на заяжданията и дори да не влиза в часовете на въпросната учителка.

Жената подчертава, че момчето е било възпитано и никога не би си позволило да говори грубо на учител. "Той е ученик и ще уважава учителите си. Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никой", казва жената в Ютуб канала на пазарджишкия журналист Йордан Мицикулев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com