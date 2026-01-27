Проговори майката на Билгин! Шокиращи подробности за тормоза на учителката

Почернената майка на обесилия се 18-годишен Билгин Алишев проговори с разтърсващи думи за тормоза, на който синът ѝ е бил подложен в училище. Жената твърди, че учителка по английски е започнала да го унижава публично пред съучениците му и цялото училище, а всичко тръгнало от спор за обикновена игра.

Тежката изповед е част от видео, публикувано в YouTube канала на журналиста Йордан Мицикулев. Той е посетил дома на семейството в Нова махала, където майката на момчето говори със сълзи на очи, заобиколена от приятели на Билгин, пише "България днес".

„Билгин първоначално ми се оплакваше, че са се скарали за някаква игра със съученик. И тя е започнала да го уронва пред цялото училище, едва ли не го изкарва престъпник... много ми е трудно да говоря", казва жената.

По думите ѝ конфликтът се разраснал около видеоигра, в която комуникацията е на английски език.

„Моят син знаеше перфектно английски. Можеше да говори свободно. Без да се притеснява, без нищо! На нея явно това ѝ е пречило, защото знае повече от нея", твърди майката.

Тя разказва, че Билгин дори обяснил на приятеля си, с когото играели, че в играта има сложни думи и човек трудно може да участва, ако знае малко английски. Именно оттам, според нея, започнали нападките.

Жената признава, че многократно е съветвала сина си да не обръща внимание.

„Казвах му да не влиза в час при нея. Ако ще да го остави без оценки – да не влиза. Стотици пъти съм го казала", споделя тя.

Майката подчертава, че момчето е било възпитано и никога не би си позволило да говори грубо на учител.

„Той е ученик и ще уважава учителите си. Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никой", казва жената.

По думите ѝ, ако не нападали него, започвали да уронват приятелите му, а Билгин не можел да търпи несправедливостта.

„Искаше справедливост и никога не лъжеше. Беше толкова честен", допълва тя.

Майката разкрива още, че е отгледала сина си сама, след като се развела с баща му, когато Билгин бил едва на една годинка.

„Отгледах го сама - това сигурно ще ме обвиняват. Той знаеше, че страдам, като го виждам тъжен", казва жената.

Тя разказва, че момчето обичало да снима, наскоро изкарало шофьорска книжка и никога не е било лишавано от нищо.

„Каквото и да се говори, болката е неописуема. Аз пострадах за моето дете", споделя тя.

Накрая почернената майка отправя силен призив към всички родители:

„Внимавайте утре да не дойде ред и на вашето дете. Моля всички да бъдат единни."

