Добра новина за Янка Рупкина

Мениджърът на Янка Рупкина - Владислав Славов, даде подробности за здравословното състояние на народната певица в официалния си профил във Facebook, след като днес стана ясно, че е вляза в болница.

"Скъпи приятели, имам невероятна новина!

Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.

Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.

Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила - тя ще се справи и този път.

Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.

За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com