Слънце, кратки валежи и ново затопляне. Времето тръгва към летен обрат

Днес времето ще бъде предимно слънчево, но следобед небето няма да остане напълно спокойно навсякъде. Временни увеличения на облачността се очакват над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София - около 26 градуса.

Слънчев ден с кратки следобедни изненади

По-голямата част от страната ще остане под знака на слънцето. Денят ще бъде подходящ за пътуване и разходки, особено преди обяд, когато облачността ще бъде по-малка.

Следобед обаче в източните райони и около планините ще има повече облаци. Валежите ще бъдат краткотрайни и на отделни места, без да променят общия характер на времето.

Вятърът ще бъде от запад-северозапад - слаб до умерен. Температурите ще останат приятни за средата на юни, без екстремна жега.

В планините - слънце преди обяд, облаци следобед

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива временна облачност, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северозападен вятър. Това ще се усеща по-сериозно във високите части, където условията ще бъдат по-динамични.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

По морето - слънчево, но не съвсем безоблачно

По Черноморието денят също ще бъде предимно слънчев. Следобед ще има временни увеличения на облачността, а на отделни места е възможен слаб дъжд.

Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури по брега ще бъдат между 24 и 28 градуса.

Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Понеделник носи още по-топло време

В понеделник ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса.

Следобед в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Това ще бъде първият по-ясен знак, че атмосферата отново става нестабилна.

Денят ще започне спокойно, но в следобедните часове облаците ще напомнят, че лятното време често носи резки обрати.

Вторник ще мине под знака на бързо смущение

През нощта срещу вторник и във вторник ще премине бързо атмосферно смущение. Вятърът от северозапад ще се усили.

Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

Това няма да бъде продължителен студен период, а по-скоро кратко разклащане на времето след по-топлия понеделник.

Сряда остава рискова за Източна и Южна България

В сряда сутринта времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче на места отново ще има валежи и гръмотевични бури.

По-голяма вероятност за тях има главно в Източна и Южна България. Там следобедните часове ще бъдат по-неустойчиви и е добре да се следи небето, особено при пътуване или дейности на открито.

Слънцето ще се връща бързо след валежите, но локалните бури могат да бъдат неприятни за кратко време.

Краят на седмицата носи повече слънце и затопляне

В четвъртък и петък вероятността за валежи ще намалее. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне, а на места и ще стихне.

Ще преобладава слънчево време и ще започне ново затопляне. Това ще направи края на работната седмица по-спокоен и по-летен.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще остане предимно слънчево, но следобед вероятността за валежи отново ще се повиши.

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