Бури, градушки и силен вятър удрят страната днес

Бури, градушки и значителни валежи ще бележат времето днес в голяма част от страната. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на много места. Най-сериозни ще бъдат количествата в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Температурите ще останат сравнително ниски за сезона - предимно между 20 и 25 градуса, а в София около 19 градуса.

Бури и силен вятър в много райони

Вятърът ще бъде умерен, но в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма ще се усили от север-северозапад. Именно там времето ще се усеща още по-хладно и динамично, особено при преминаването на валежните облаци.

Градушки са възможни на места, затова денят не е подходящ за продължителни дейности на открито без готовност за рязка промяна на времето. Валежите ще бъдат краткотрайни, но временно интензивни, а гръмотевичната активност ще остане повишена през по-голямата част от деня.

Планините остават под дъждовни облаци

В планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, като значителни количества се очакват в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област.

Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 6 градуса. Условията за преходи ще бъдат рискови заради бурите, мокрите терени и възможните резки промени във видимостта.

Морето няма да остане спокойно

По Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

Максималните температури по морето ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала. Денят ще позволи кратки прозорци за плаж, но нестабилната атмосфера ще изисква внимание, особено при гръмотевични облаци.

Събота започва с още дъжд на изток

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня дъждовете постепенно ще намалеят, а до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде до умерен, предимно от северозапад, а в Източна България временно от североизток.

Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. След бурния петък съботата ще донесе постепенно успокояване, но в източните райони сутринта все още ще бъде мокра и нестабилна.

Слънцето се връща, но само временно

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд обаче на места, главно в източните и планинските райони, отново ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат, като в понеделник на места дневните стойности ще достигнат и ще надхвърлят 30 градуса.

През нощта срещу вторник и във вторник ще премине бързо атмосферно смущение с усилване на вятъра от северозапад. Отново ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

Към средата на седмицата - нови бури, после затопляне

В сряда сутринта ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък вероятността за валежи ще намалее.

В Западна и Централна България вятърът ще отслабне, а на места ще стихне. Температурите ще се повишат още малко и времето постепенно ще се върне към по-летен режим, макар че нестабилността в отделни райони ще остане възможна.

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