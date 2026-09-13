Всичко за Янка Рупкина

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Божура възпя Янчо Патриков

Божура възпя Янчо Патриков

Рекорден брой певци на националния странджанско-тракийски събор край Средец Народната певица Янка Рупкина просълзи хилядите участници и гости на Наци...

02 юни | 19:08
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Божура възпя Янчо Патриков

Божура възпя Янчо Патриков

Янка Рупкина просълзи участниците и гостите на националния странджанско-тракийски събор "Божура". Тя изпълни специална песен, посветена на легендата н...

02 юни | 17:16
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