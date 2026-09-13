Гласът на Янка Рупкина оживя! Ели Голдинг включи легендарната българка в новия си хит
Светът отново чу незабравимия глас на голямата народна певица, която си отиде през април на 87 години
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Светът отново чу незабравимия глас на голямата народна певица, която си отиде през април на 87 години
Двете певици разговарят малко преди кончината на легендата
Тя си отиде на 87 години след боледуване
Какво написа екипът на певеца
87-годишната легенда бе изписана от болницата в тежко състояние
Певецът се сбогува с жената, която определя не само като своя колежка, но и учител в първите му стъпки в музиката
Отиде си българският глас, звучал в проекти на Джордж Харисън, Кейт Буш и Роджър Уотърс
Държавният глава изказва съболезнования на семейството и близките на славната ни народна певица
Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, ядоса се нейна колежка
Разкритие на колежката ѝ Илка Александрова
Състоянието й остава критично
Легендарната певица вече е по-добре
Излезе от реанимация, не казват за какво е в болница
Колежка разкри, че звездата едва успяла да се обади за помощ
Добре ли е звездата
Дейвид Бауи и Иман се женят във Флоренция
Орнаментиката на българския фолклор, но без провокативно сценично поведение. Това ще трябва да покаже Азис в новия епизод на "Като две капки вода". То...
Народната певица Янка Рупкина заяви в ефира на Нова телевизия, че е "силна жена" и е готова да се "замозапали пред Народното събрание." "Хората си мис...
Рекорден брой певци на националния странджанско-тракийски събор край Средец Народната певица Янка Рупкина просълзи хилядите участници и гости на Наци...
Янка Рупкина просълзи участниците и гостите на националния странджанско-тракийски събор "Божура". Тя изпълни специална песен, посветена на легендата н...