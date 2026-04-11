Страната се прощава с голямата Янка Рупкина

Бургас днес се прощава с Янка Рупкина. Поклонението пред голямата странджанска певица тече в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, където близки, приятели, почитатели и хора от фолклорните среди отдават последна почит на една от най-ярките фигури в българската народна музика, съобщава Флагман.

Церемонията започна в 11:00 часа, а от 13:00 часа в нейна памет е предвидено и опело, отслужено от Сливенския митрополит Арсений. Янка Рупкина си отиде на 87 години след продължително боледуване.

Прощаването с нея в Бургас не е случайно. Макар животът ѝ отдавна да е свързан и със София, Янка Рупкина остава неразривно свързана с Бургаския край и със Странджа.

Тя е родена в село Богданово, община Средец, а по-късно завършва Техникума за медицински сестри в Бургас, преди пътят ѝ окончателно да поеме към голямата сцена. Янка Рупкина е и почетен гражданин на Бургас - признание, което само подчертава мястото ѝ в духовната памет на региона.

В храма днес се събраха стотици хора, сред които роднини, близки, почитатели, политици и общественици. Болката на семейството личеше във всяка дума. „С вълшебния глас, който имаше, този сопран сега ще пее в небесния хор. Разделяме се с една от най-великите певици“, каза през сълзи племенницата на Янка Рупкина Таня.

