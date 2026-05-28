В София се състоя официален прием по случай Деня на независимостта на Република Азербайджан

Посолството на Република Азербайджан в Република България организира в София официален прием по повод 28 май - Деня на независимостта на Република Азербайджан.

Събитието събра изключително представителна аудитория, сред която заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България г-н Александър Пулев в качеството му на почетен гост, министърът на енергетиката г-жа Ива Петрова, министърът на иновациите и цифровата трансформация г-н Иван Василев, министърът на туризма г-н Илин Димитров, заместник-министърът на външните работи Посланик г-н Христо Полендаков, заместник-министри от различни ведомства, високопоставени представители на президентската институция и администрацията на министър-председателя, народни представители, кметове, ректори на водещи университети, посланици и ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в България, членове на дипломатическия корпус, ръководители на представителства на международни организации, видни обществени и политически личности, представители на академичните и културните среди, представители на бизнеса и медиите, както и членове на азербайджанската диаспора в България.

Официалната част на събитието започна с изпълнение на националните химни на Република Азербайджан и Република България, след което приветствени слова произнесоха извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България Елмар Маммадов и заместник министър-председателят Александър Пулев.

В своето изказване посланик Елмар Маммадов отбеляза, че тази година се навършват 108 години от създаването на Азербайджанската демократична република — първата парламентарна република в мюсюлманския Изток, и подчерта историческата ѝ роля за полагането на основите на съвременната азербайджанска държавност и демократичните традиции на управление.

Посланикът акцентира и върху изключителната роля на общонационалния лидер Хейдар Алиев за съхраняването и укрепването на азербайджанската държавност, като подчерта, че под ръководството на президента Илхам Алиев Азербайджан е възстановил своя суверенитет и териториална цялост, започнал е безпрецедентни възстановителни и строителни дейности в освободените територии на Карабах и Източен Зангезур, а по инициатива на Азербайджан е бил парафиран текстът на мирното споразумение с Армения, насочено към осигуряване на устойчив мир и дългосрочна стабилност в региона на Южен Кавказ.

По отношение на двустранните отношения посланик Маммадов подчерта, че Азербайджан и България развиват стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, интензивен политически диалог на високо равнище и разширяващо се сътрудничество в областите на енергийната сигурност, транспортната и логистичната свързаност, цифровата трансформация, търговията, културата и образованието. В тази връзка той посочи Съвместната декларация за стратегическо партньорство, подписана в София през 2015 г., и Съвместната декларация за укрепване на стратегическото партньорство, подписана в Баку през 2024 г., като важни етапи в развитието на двустранните отношения.

Особен акцент беше поставен върху постоянно разширяващото се хуманитарно и културно измерение на двустранното сътрудничество, включително побратимените отношения между градовете Шуша и Велико Търново, както и предстоящия проект „Парк Шуша“ във Велико Търново, който ще се превърне в траен символ на приятелството и стратегическото партньорство между двете държави.

Посланикът предостави също подробна информация относно глобалното и регионалното наследство на 13-та сесия на Световния градски форум (WUF13), успешно проведена в Баку няколко дни по-рано, инициативите, реализирани в рамките на „Годината на градоустройството и архитектурата“ в Азербайджан, както и историческите, културните и религиозните архитектурни паметници в Баку и други региони на страната. В този контекст беше изразена признателност за активното участие на президента на България, български кметове и представители на академичните среди във форума WUF13.

В своето приветствие заместник министър-председателят г-н Александър Пулев, който присъства на събитието като почетен гост, поздрави народа на Азербайджан по случай Деня на независимостта и потвърди значението на Азербайджан като надежден и стратегически партньор на България.

Заместник министър-председателят Пулев даде висока оценка на приноса на Азербайджан за диверсификацията на енергийните източници на България и за регионалната енергийна сигурност, като същевременно подчерта стратегическото значение на Транскаспийския транспортен коридор и нововъзникващите инициативи за цифрова свързаност между Европа и Азия. Той отбеляза още значителния потенциал за по-нататъшно разширяване на двустранното търговско, икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете страни.

По време на приема на гостите беше представено специално видео, посветено на богатото историческо, културно и религиозно архитектурно наследство на Азербайджан, мащабните възстановителни и строителни дейности в Карабах и Източен Зангезур, както и визуални презентации, подготвени в рамките на „Годината на градоустройството и архитектурата“ в Азербайджан, отразяващи уникалната хармония между историческия и модерния архитектурен облик на Баку и останалите региони на страната.

Събитието продължи с културна програма, включваща изпълнения на азербайджански музикални произведения от известния български композитор и пианист Минко Ламбов и вокалистката Валентина Димитрова, последвани от официален прием, на който гостите имаха възможност да опитат образци на азербайджанската национална кухня.

