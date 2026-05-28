Наркогрупа зареждала София през апартамент, гараж и онлайн канали

Разследващите проверяват данни за наркогрупа, която е разпространявала дрога в София, включително около училища. Това става след операция в столичния квартал "Дружба" снощи.

По информация на главен инспектор Калин Рачев, началник на сектор "Наркотици" към ГДНП, при проверките са открити различни видове наркотични вещества, подготвени за пласиране. Става дума основно за канабис, но са намерени и големи количества прахообразни и таблетирани вещества. Арестите от снощи вече са факт, но по-важният въпрос е как е действала групата, какви канали е използвала и дали дрогата е стигала до ученици.

По време на съвместната полицейска операция на територията на София са проверени около седем адреса. Задържани са седем души, а наркотични вещества са намерени на два от адресите. Разследващите работят по версия, че мрежата е използвала отделни обекти не само за укриване, но и за подготовка на дрогата за разпространение.

"В рамките на разпоредената съвместна полицейска операция на територията на град София са проверени около седем адреса, задържани са седем лица. И на два от адресите са намерени наркотични вещества", заяви главен инспектор Калин Рачев пред БНТ.

По думите му единият обект е апартамент, използван като депо. Там наркотичните вещества са били разпределяни и подготвяни за пласиране. В близост е открита и гаражна клетка, която според полицията е служила като склад.

"Апартаментът, доколкото успяхме да придобием представа, е използван като депо, в което наркотичните вещества са били разпределени и готови за пласиране, както и гаражна клетка в близост до този апартамент, която е използвана като склад", обясни Рачев.

В района е намерен и склад, в който са открити два сака с различни наркотици. Количествата все още се уточняват, но първоначалната информация сочи, че по-голямата част от веществата са канабис. Освен него са иззети и прахообразни вещества, както и таблетки.

Разследващите вече имат данни, че част от задържаните са познати на полицията. Според Рачев в групата има и хора, които тепърва навлизат в този престъпен бизнес.

"Част от задържаните лица са известни на МВР, но малка част от групата все още прохождат в този бизнес, както се казва", заяви той.

Схемата не се е ограничавала само до физически контакти. По думите на главния инспектор групата е използвала различни способи за разпространение, включително интернет приложения и комуникационни канали като Телеграм и УотсАп. Това показва, че пласирането е било организирано така, че поръчките и връзката с клиенти да могат да се движат бързо и дискретно.

Най-тревожната част от разследването са данните, че дрога е разпространявана и в районите на училища. Рачев подчерта, че хората, които се занимават с наркоразпространение, не проявяват скрупули, когато търсят клиенти.

"За огромно съжаление, лицата, които разпространяват наркотични вещества, нямат големи скрупули. Имаме информации, че и в районите на училищата се е извършило това разпространение", каза той.

Главният инспектор отправи апел към родителите да наблюдават внимателно децата си. Разследването продължава, а задържаните са за срок до 24 часа. Предстои прецизиране на обвиненията, след като бъдат уточнени ролите на участниците, количествата наркотици и връзките в схемата.

