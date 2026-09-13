Удар срещу „Калашниците“: Разследват схемата "Lover Boy"
Акцията в „Ботунец“ разкри нови детайли за групата, свързвана с катастрофата на „Челопешко шосе“
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Акцията в „Ботунец“ разкри нови детайли за групата, свързвана с катастрофата на „Челопешко шосе“
Полицията проверява данни за разпространение около училища и използване на Телеграм и УотсАп за пласиране
Намесена е мафията
Разследването е започнало на 31 януари
Задържани са за 71 часа
Навлизат в домовете с цел кражби
По предварителни данни са задържани четирима души
Нa eдин oт пoдcъдимитe Cпeциaлизирaният нaкaзaтeлeн cъд нaлoжи нaкaзaниe oт 7 гoдини лишaвaнe oт cвoбoдa
На шестия обвинен като участник в групата съдът определи "домашен арест", тъй като сътрудничи на разследването
Задържана е престъпна група, извършвала въоръжени грабежи
Петима са с повдигнати обвинения, още седем се издирват
От прокуратурата определиха престъпната група като „най-мащабната на българско ниво“
Четирима полицейски служители са задържани за участие в организирана престъпна група за каналджийство. Това каза говорителят на главния прокурор Румян...
Служители на ГДБОП задържаха лидер на организирана престъпна група, занимавала се с трафик на хора с цел сексуална експлоатация, съобщиха от пресцентъ...
Организирана престъпна група, свързана с разпространение на наркотици и палежи, е разбита от антимафиоти в понеделник през нощта в курорта Банско. Аре...
След близо 10-часово заседание спецсъдът остави в ареста кмета на Галиче Ценко Чоков. Чоков, синът му Мартин и още 6-ма души са обвинени за престъпна...
„Става дума за високо конспиративна престъпна група, изключително брутална група", заяви главният секретар на МВР Георги Костов. От МВР и прокуратур...
Руски заместник-министър е арестуван за лидерство на организирана престъпна група. Заместник-министърът на културата Григорий Пирумов е задържан по п...
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за група от Хасково занимаваща си с рекет и разпространение на наркотици. Тартор на петимата е Добром...
Полицай под прикритие разби банда за наркотици и оръжие. Оръжието е българско. Иззети са 5 пистолета и 3 пушки. Заловени са 11 души, информира директо...