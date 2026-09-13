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Ценко Чоков остава в ареста

Ценко Чоков остава в ареста

След близо 10-часово заседание спецсъдът остави в ареста кмета на Галиче Ценко Чоков. Чоков, синът му Мартин и още 6-ма души са обвинени за престъпна...

29 май | 8:47
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