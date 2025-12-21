Наркогрупа падна след акция на Гранична полиция

Мащабна полицейска операция разби престъпна група за съхранение и разпространение на наркотични вещества в Югозападна България. При акцията са иззети над 10 килограма канабис, извършени са десетки проверки, а петима мъже вече са с постоянна мярка „задържане под стража“.

След активни оперативно-издирвателни действия на 17 декември Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Кюстендил е провела специализирана операция срещу организирана престъпна дейност. В хода на акцията са проверени общо 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич.

Граничните полицаи са открили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. По случая е образувано досъдебно производство. Задържани са седем лица от Благоевградска област за срок до 24 часа.

На следващия ден, 18 декември, петима от задържаните – мъже на възраст между 34 и 53 години – са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

На 20 декември съдът е постановил постоянна мярка „задържане под стража“ за всички петима обвиняеми. Работата по разследването продължава, като се проверяват връзки и евентуално разширяване на престъпната схема.

В операцията са участвали служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност“, сектор „Специални тактически действия“, както и екипи на ГПУ-Благоевград, ГПУ-Златарево и ГПУ-Гюешево.

