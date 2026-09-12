Стартира изграждането на нов булевард, който ще свърже "Младост" и "Дружба"
Проектът струва 28 милиона евро
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Проектът струва 28 милиона евро
Полицията проверява данни за разпространение около училища и използване на Телеграм и УотсАп за пласиране
Ремонтът до пролетта може да отключи доставки и да размрази блокирани милиарди
Изпратени са 4 противопожарни автомобила
България ще остане ключов транзитен коридор за втечнен американски газ към Европа
Сградата се напука заради строежа на метрото и вече е опасна за живот
Столична община започва одит на топлофикационното дружество
Изпълнителният директор на Топлофикация София е разговарял с енергийния министър
Причината е спешен ремонт
Пожарникари, земеделци и доброволци успяха да го потушат
Жителите твърдят, че не могат да се свържат с "Топлофикация"
Обектът от веригата се очаква да бъде завършен в рамките на календарната година
Все още се изясняват причините за масовия въргал
Напусна ни на 99 години
Какво стана с нейното БМВ
Необходима е пълна мобилизация, за да не допуснем Сглобката да се възпроизведе и в София, каза кандидатът за кмет и водач на листата от Местна коалици...
Проектът на компанията „Дружба Метро” спечели наградата за жилищен „Имот на годината”
Това е вторият подобен инцидент в Европа
Жена в нетрезво състояние дала противоречиви обяснения
Пламъците са избухнали късно снощи в апартамент на 7-ия етаж в осеметажен блок