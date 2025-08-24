Пожар лумна до областен град. Ураганен вятър го разпали

И Видин не остана пощаден от пожарите.

Три селскостопански сгради изгоряха до основи при пожар, избухнал днес следобед във видинското село Дружба, научи агенция BulNews.

Благодарение на бързата реакция на пожарникари, доброволци и местни земеделци, огънят е бил овладян и не е засегнал жилищни къщи, съобщи кметският наместник на селото Иванка Цветанова.

"Засегнати са три селскостопански сгради, които изгоряха до основи. Къщи няма запалени – проверихме на място. Ситуацията вече е овладяна", обясни Цветанова.

На място са пристигнали шест пожарни коли и две водоноски, а доброволци от селото са оказали решаваща помощ:

"Цял следобед бяха сред нас - кой с каквото може помагаше, с вода, с носене... Благодаря им от сърце", сподели Цветанова.

Пожарът е пламнал около 14:00 ч., а в гасенето са се включили и земеделски производители с техника.

Все още не е ясно каква е причината за възникването му.

"Казват, че може би е тръгнало от искра от жица, но това тепърва ще се изяснява от Енергото“, обясни Цветанова.

По време на инцидента вятърът е разпалил пламъците и е съществувала опасност огънят да се прехвърли към близкия гробищен парк.

"Беше страшно – духаше много силен вятър и имаше опасност да изгори цялото село“, допълни тя.

В изгорелите постройки е имало техника и инвентар, които са напълно унищожени. Оцелели са само няколко животни, които са избягали в селото.

"Искам още веднъж да благодаря на хората, които помогнаха – на доброволците, на земеделските производители и на общината. Обещаха да останат тук, докато огънят бъде напълно потушен“, заяви кметският наместник.

