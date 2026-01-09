Специалист призна как грипът ни хваща по-бързо

Хората се разболяват по-лесно от грип, когато носът, шията и крайниците са студени, защото охлаждането директно отслабва защитата на организма. Това обясни пред Нова телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя подчерта, че особено важно е краката да не са студени и мокри, най-вече при децата. Охлаждането на краката, шията и главата буквално отваря пътя за вирусите, защото имунната система не успява да достигне навреме до местата, където трябва да реагира. Когато кръвоносните съдове са свити заради студа, защитните клетки не могат да се придвижат ефективно, докато при добро кръвоснабдяване те достигат по-бързо до уязвимите зони и ограничават инфекцията.

По думите на проф. Христова увеличаването на случаите на грип в момента е напълно предвидимо и следва динамика, сходна с тази от миналата година. В момента в страната изцяло доминира вирусът на грип А, подтип H3N2, като грип Б се очаква да се появи по-късно, към края на грипната епидемия.

Тя обърна внимание и на настъпилите мутации във вируса, които улесняват разпространението му. Именно това, в комбинация със студеното време и охлаждането на тялото, обяснява защо все повече хора се разболяват през зимните месеци.

