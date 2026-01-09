Удар на полицията в София! Задържаха...

21-годишен мъж е задържан за грабеж над чужд гражданин, извършен със сила в центъра на София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Престъплението е извършено в малките часове на 3 януари и е насочено срещу гражданин на Португалия.

Около 01:37 часа, в района на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Цар Самуил“, обвиняемият Р.М. нападнал жертвата, като я ударил с юмрук в гърба и със сила издърпал портфейла от джоба ѝ. Отнети са пари и лични документи, а нападението е квалифицирано като грабеж чрез употреба на физическа сила.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години. Според прокуратурата обвиняемият има сериозно криминално минало – за периода от 2014 до 2025 г. срещу него са регистрирани общо 29 криминални прояви за различни престъпления.

С оглед на риска от извършване на ново престъпление Р.М. е задържан за срок до 72 часа. Днес наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

