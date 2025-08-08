Екшън в София заради чанта със 100 000. Невероятен собственик

Столичният квартал Дианабад осъмна с крясъци и викове, а после и със задържан пред един от банковите клонове. Това обаче не е просто поредния неуспешен опит за грабеж. А поредно доказателство, че много неща в страната са сбъркани.

Историята е следната: Една жена си върви към банката, стискайки дамска чанта. Прикачва я мъж, задига чантата, тя пищи, хората се притичват на помощ, полицията светкавично идва и хваща бандита.

Оказва се, че в чантата има 100 хил. лв. Но това не са лични спестявания, а своеобразно "инкасо" за внасяне в банка от оборота на столична болница.

Жената се оказва длъжностно лице в тази болница, което регулярно си ходи със сто бона в чантата без охрана, в противоречие с всички закони. Арестуваният отдавна я наблюдавал и е чиста случайност, че полицията бързо реагирала и го арестувала.

"Заради бързата намеса на граждани и светкавичната реакция на полицията деянието остава недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след това. Най-вероятно той е проучил навиците ѝ и се възползва от тези пропуски в охранителната дейност, за да се опита да направи този грабеж", обясни заместник-началникът на Първо районно управление Николай Нотов.

Задържаният е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно.

Санкция обаче може да има и заради това, че парите за внасяне не са била придружавани от охрана, каквито са изискванията по закон да внасяне на суми над 50 хил. лв.

