Екшън в София заради чанта със 100 000. Невероятен собственик
Това не е поредния опит за грабеж, а доказателство, че много неща са сбъркани
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Това не е поредния опит за грабеж, а доказателство, че много неща са сбъркани
Разследването продължи една година
Дефицитните бюджети помпат инфлацията
Предстоят важни законодателни промени
Подробностите около кражбата стават все по-абсурдни
Невероятни подробности за грабежа в Благоевград
52-годишният мъж по спешност транспортиран в София
Към момента не е ясно каква сума пари е открадната
Инкасо автомобил оставен без надзор
Престъплението е подготвяно дълго време, казаха от полицията
Нови подробности за дръзкото нападение
Грабежът е бил професионално осъществен
Крадците се издирват
Бяха откраднати около 1 млн. лв. от инкасо автомобил.
Полицията веднага е започнала работа по установяването и задържането на извършителите
Днес Окръжният съд във Враца отложи за пореден път делото за грабежа на инкасо автомобила на "Асет банк" в областния град. Този път причината да се на...
Експерти се чудят защо не са блокирани изходите Пращат на психолог охранителите след дръзкото нападение Помните ли Джийн Хекман от филма "Обир" в ро...
Над 400 000 лева успяха да откраднат четирима въоръжени мъже от столичния мол на бул. "Цариградско шосе". Криминалният екшън се разигра посред бял ден...
Нападение на инкасо автомобил стана тази сутрин в мола на столичния булевард „Цариградско шосе". По информация на Нова телевизия четирима въоръжени са...
Братовчедите Бойко и Христо Борецови, които нападнаха инкасо автомобил пред пощата в Средец, са били въоръжени с газов пистолет и газов спрей. Те обач...