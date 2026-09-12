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Нападнаха инкасо в мол

Нападнаха инкасо в мол

Нападение на инкасо автомобил стана тази сутрин в мола на столичния булевард „Цариградско шосе". По информация на Нова телевизия четирима въоръжени са...

22 февруари | 11:15
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